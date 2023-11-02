茅台夜襲漲價2成 股價強彈

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股價近日跌至11個月來低點的陸股權值股貴州茅台出招挽頹勢，10月31日深夜宣布上調產品價格，不但是時隔六年來罕見的漲價，漲幅還高達2成超越上次。

漲價提利潤措施，成功帶動貴州茅台11月1日股價飆漲，開盤大漲9.82％逼近漲停，股價高見人民幣（下同）1,820元。雖然不久後漲幅收斂至7％以內，但茅台全天漲幅均處於5.3％～7％區間，收盤漲5.72％報1,780.99元，成交超931萬股總計167.47億元，成交量價均為去年11月1日以來新高。

茅台去年10月底跌破1,300元的低點，去年11月起股價才開始扭頭向上，但至今年8月漲至高點1,935元之後，茅台股價又開始滑落，今年9月下旬連續下跌，從1,800元跌至10月下旬的1,616元，不但創年內低點亦是去年11月底來新低。

股價低迷背景下，茅台10月31日深夜宣布，自11月1日起上調53度貴州茅台酒（飛天、五星）出廠價格，平均上調幅度約20％。茅台上一次漲價已要回溯至2017年底，當時茅台宣布2018年起上調產品價格約18％，53度飛天茅台出廠價從每瓶819元調升至969元。

此次漲價後，茅台出廠價約從每瓶969元上調至1,169元。澎湃新聞引述食品分析師朱丹蓬表示，提高價格的利潤改善預期，對於提振資本市場對茅台信心有很大加持。

方正證券報告測算，調整價格前原本預計茅台酒今年收入1,252億，而調整價格後預計能帶動今年收入增加62億元，增幅4.2％。淨利潤預計能增加41億元，增幅5.6％。（禁止酒駕．飲酒過量．有害健康）