綜所稅補稅 平均每戶首破5萬

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

近年綜所稅退補稅情況

過了5月報稅季不是就沒事了。財政部統計，今年核定的綜所稅補稅案件共17.4萬件、補稅金額合計93.4億元，平均每戶補稅金額首度突破5萬元，達到5萬3,678元。財政部預定明年初寄發補稅通知，逾期未補稅還會被加徵滯納金。

根據財政部財政資訊中心最新統計，全台2022年度綜合所得稅有17.4萬戶申報戶需補稅，比前一年增加17.9％；至於合計補稅金額更大增38％至93.4億元，是近七年補稅金額首度再突破90億元。

依五區國稅局轄區補稅戶數與稅額來看，以台北市國稅局轄內補稅金額合計32.72億元最多，如果依補稅戶數2.95萬戶計算，平均每戶補稅金額高達11.1萬元；幅員廣大的北區國稅局則有6.99萬戶要補稅共30.77億元。

至於中區國局核定補稅戶數3.56萬戶、補稅金額12.84億元；南區國稅局補稅戶數2.08萬戶、補稅金額7.77億元；高雄國局轄內則有1.81萬戶要補稅共9.25億元。

其中台北市國稅局轄內每戶平均補稅金額11.1萬元，大幅高於全台5.3萬元的平均值，其次是高雄市每戶補稅金額5.1萬元，北區國稅局轄內每戶平均補稅4.4萬元，每戶補稅金額較低的是中區和南區國稅局，各約3.6萬元。

官員分析，從各區國稅局轄內平均每戶補稅金額，可看出僅台北市大幅高於全國平均水準，其他四區則低於平均值，推測應是台北市有大額欠稅案，以致拉高整體數值。

財政部表示，各區國稅局可望在明年初陸續寄發2022年度綜合所得稅補稅通知書及繳款書，會給納稅人十天期限補繳，若核定稅額通知書及繳款書內容無誤，但未在期限內補稅，會被加徵滯納金，每三天加徵1％，最高10％。

如果民眾收到補稅通知書時，發現有記載、計算或重複等錯誤，國稅局表示，可檢附證明文件及更正申請書，在期限內向戶籍所在地國稅局申請更正。