三批退稅金額、件數 雙創高

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綜所稅退稅，已有逾346萬戶落袋，第三批退稅將於明年1月19日入帳，預估還有近9萬戶可領到。財政部表示，2022年度綜所稅三批退稅件數合計355.8萬件、退稅金額合計591.9億元，雙創新高，平均每戶退稅金額約1.66萬元。

綜所稅共分成三批退稅，據財政部財政資訊中心統計，2022年綜所稅第一批退稅334.3萬件、金額約559.1億元，已經於7月31日入帳；第二批退稅12.5萬件、金額約20億元，也在10月31日入帳。

至於第三批退稅約8.9萬件、金額12.8億元，將在明年1月19日入帳。第三批退稅的適用對象，主要是逾期申報案件，以及原申報繳稅或不補不退、但經國稅局核定為退稅的案件。

財政部統計，2022年綜所稅三批退稅金額合計近591.9億元、件數約355.8萬件，雙創新高，其中件數成長2.6％，退稅金額則年增約10％。

分析原因，主要應是2022年基本生活費用調高4,000元至19.6萬元，加上綜所稅的免稅額、標準扣除額、薪資所得特別扣除額等均有調升，帶動納稅人適用免稅或可扣除的課稅金額提高，減稅效果浮現。

依財政部資料，2019年度到2021年度綜所稅平均每戶退稅金額大約都是1.5萬元，2022年度則提高到1.6萬元，成長幅度逾6％。

財政部表示，報稅時選擇「直撥（轉帳）退稅」，是最安全且快速的方式，退稅款可直接撥入納稅人指定帳戶；若報稅時未提供存款帳戶，國稅局會開立退稅憑單，郵寄給納稅人，於指定期間前往金融機構辦理兌領。