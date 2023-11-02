血拼熱季Q4刷卡可望破兆元

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今年以來每月國銀刷卡金額

信用卡9月創下首度刷破3,000億元紀錄，10月有蘋果新機、雙十連假及百貨周年慶助陣，帶動刷卡金額可望再破3,000億元，11月雙11正在熱身，加上旅展開跑，大型發卡銀多預估第四季刷卡金額可望創新高，單季可望刷破兆元，帶動全年刷卡金額首度挑戰破4兆元。

國泰世華銀粗估至10月底總刷卡額逾5,700億元，較去年成長2成，等於10月刷逾500億元，過往11月和12月約佔全年簽帳比2成，亦即兩個月應可貢獻逾千億元，進入零售百貨及電商平台年度銷售旺季，國泰已與各大通路合作加碼促刷活動，搭配CUBE卡3％回饋全力衝刺，其中百貨周年慶甚至推出最高14％回饋的超級優惠，預期第四季百貨及主要電商簽帳可較去年同期成長3成。

玉山銀行預估今年10月3C類簽帳金額成長約5％～10％，主要來自於iPhone新機上市後買氣活絡。由於往年第四季刷卡動能都較強勁，因此今年針對旅遊和雙11，結合熊本熊卡等重點卡片祭出高優惠，預期今年刷卡量將創新高。

北富銀預估10月3C電信類刷卡金額較去年同期成長7成以上。另因發卡量持續增加，整體消費動能成長，10月季節因素如百貨周年慶、iPhone新機上市及旅遊消費持續升溫，帶動當月百貨量販、3C電信及旅遊等三大通路刷卡量約較去年同期增加55％～75％。第四季為消費旺季，去年11及12月信用卡簽帳佔比約佔全年20％，北富銀預估11及12月簽帳將會創新高。

台新銀10月3C通路簽帳約23.5億元，因祭出Apple直營店12期零利率，較去年同期大幅成長約50％。去年11、12月刷卡量佔全年比重約16％，台新預估11、12月刷卡佔比持平，但持續看好民眾在農曆新年前的消費，預估明年1月簽帳會較顯著成長。

但也有銀行擔心全球經濟前景不明、地緣政治風險升高，加上高通膨問題，恐吃掉民眾消費力，最後二個月刷卡量不好預估。