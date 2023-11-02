外匯局主管遭冒名詐騙 央行急澄清

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近來新型態詐騙橫行，中央銀行外匯局近來也成受害者。央行1日指出，自10月起陸續發現不明人士，冒用央行外匯局主管名義，向民眾謊稱其郵局或銀行帳戶因未開通外匯功能，導致國外匯入款被擋在外匯局無法放行，需提供提款卡、身分證件才能開通。對此，央行緊急公告澄清，揭露詐騙集團手法，要騙取民眾的帳號，進行洗錢等不法行為。

央行強調，外匯局主管名義與央行高度連結，被冒用受害相關案情，已請政風單位報警交由司法調查。

央行官員說明，10月起陸續接到民眾查證電話，至今已接獲約50通查證電話，經央行調查，詐騙集團除用電話，也會透過Line等平台進行詐騙，主要鎖定在國外有資金或人際往來民眾，目前單一案件詐騙金額可能達5萬英鎊，甚至有民眾將提款卡寄出，卻無法拿回，恐淪為人頭洗錢帳戶。

央行近期接到民眾查證電話，主要集中在周末或連假後的首個工作日，央行研判詐騙集團可能是利用休假日、民眾無法查證時間，對有海外資產或金流往來之民眾詐騙，但不少民眾較為機警，等到上班日便致電央行詢問。

央行說明，有關國外匯入匯款部分，無論民眾於銀行有無開立外匯存款帳戶，均是由銀行依內部相關程序辦理匯入匯款通知、解款或退匯等作業，央行並沒有介入該等商業行為，外匯局更不會以任何方式與民眾聯繫請其提供提款卡或身分證件。