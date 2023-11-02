2000美元曇花一現 臺銀：美元指數反彈 打壓金價

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

國際金價自以巴衝突爆發後，在10月27日突破2,000美元，但只是曇花一現，未停留太久，臺銀最新分析報告指出，雖然國際金價10月31日再因以色列強攻衝破2,000美元，但當美國公布經濟數據優於市場預期，美元指數反彈，就打壓金價，顯見美國經濟對國際金市走勢更具影響力。

臺銀報告指出，國際金價在10月27日突破2,000美元後，10月30日以2,004.19美元開市，但因有高檔獲利了結賣壓，加上以巴衝突較緩，市場對於衝突局勢升級的擔憂降溫，金價回到2,000美元以下。

31日由於日本央行宣布維持原利率，美元兌日圓走強，加上以巴無新衝突事件，市場情緒轉趨溫和，金價開盤後一度跌破5日均線1,993美元。

由於以色列官方重申絕不停火，甚至定調以巴衝突與「珍珠港事件」與「911恐攻」同等級，誓言消滅哈瑪斯，讓市場仍處高度緊張，避險資金推升金價重回2,000美元以上。但是，避險情緒的影響，仍是不敵美元指數影響。美國公布10月消費者信心指數後，因優於市場預期，美元指數反彈突破至106.5之上，打壓金價持續下行至1,980美元附近。臺銀表示，31日最後報價為1,982.71美元，比10月27日最後報價2,005.78美元下跌了23.07美元，跌幅1.15％。

另外，渣打銀行最新報告指出，金價未來3個月將支撐在1,980美元，未來12個月價格則為2,010美元。