第四屆發行最後一年 台彩感恩加碼7億元

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台灣彩券今（112）年為第四屆公益彩券發行的最後一年，為感謝民眾10年來對公益彩券的支持相挺，台灣彩券1日宣布推出感恩加碼活動，加碼7億元，其中大樂透首次加開100組200萬元。

台灣彩券自103年起接受中國信託銀行委託發行第四屆公益彩券，至今屆滿10年，統計今年銷售業績，台彩總經理謝志宏表示，截至10月30日止，今年公益彩券銷售已達新臺幣1,285億元，預估全年銷售總金額將突破1,412億元，可望創下公益彩券發行以來單一年度最高銷售紀錄。

台灣彩券與發行機構中信銀行特別向主管機關爭取在第四屆發行屆滿前，舉辦感恩加碼活動，讓民眾能夠持續買彩券、做好事、還有機會中大獎。

謝志宏表示，此次感恩加碼活動，特別將最受歡迎的「大樂透」加碼獎金升級，自11月14日起加開「100組200萬元」獎項，提供加碼期間限定的雙重中獎機會，活動期間除了可以對當期開獎的例行獎號外，只要彩券號碼完全對中任一組加開的6個促銷獎號（01～49號，每組開出6個號碼），就可以獲得200萬元獎金；若同一組促銷獎號有兩注（含）以上中獎，則200萬元獎金依中獎注數均分。如100組促銷獎號未全數開出，剩餘組數將於下期加開，直到100組200萬元獎金全部送出、或是到12月15日為止。

此外，謝志宏說，易累積高頭獎的「威力彩」於11月13日當期頭獎加碼2億元，「BINGO BINGO賓果賓果」自12月2日至12月17日連續加碼16天，「基本玩法」1～6星9個獎項獎金加碼，獎金最高變2倍；「猜大小」獎金倍數由6倍提高為7倍；「猜單雙」玩法猜中「單」或「雙」，獎金倍數也由6倍提高為7倍。

除公布感恩加碼內容外，台灣彩券1日也推出刮刮樂壓軸新品─「歡樂大集合」每張500元，頭獎500萬元共3個，5,000元（含）以上獎項超過50,000個，中獎率41.6％；另一款「金多謝」頭獎200萬元也有3個，1,000元（含）以上獎項超過33萬個，中獎率為30.1％。