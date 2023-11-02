玉山銀 四度獲「運動企業認證」

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玉山長期致力推廣運動風氣，打造關懷同仁健康安全的幸福職場，教育部體育署10月31日舉辦「運動企業認證」頒獎典禮，玉山首年就獲獎，並持續通過認證，今年第四度獲得肯定，體現致力將同仁健康融入工作與生活中，打造成為玉山人第二個快樂的家。

玉山銀行人資長王志成表示，「人才」是玉山最重要的資產，「健康」是玉山人最重要的財富。為鼓勵員工培養運動習慣，玉山自創立第二年開始，就舉辦「玉山登峰」玉山人登玉山活動，至今已超過2,500位同仁參與。在人才培育課程中，也規畫SUP立槳、13K慢跑、七星山健行等運動。此外，每年舉辦一系列活動，由高階主管與三個世代的玉山人共同參與玉山登峰、單車環島、玉山桌球盃等，這些活動不僅有助於挑戰自我極限，凝聚團隊向心力，還強調對無痕山林的保護，鼓勵同仁維護步道環境，實踐對環境永續的承諾。

有良好的體力和意志力對於員工整體健康至關重要，玉山致力打造運動樂活企業，於大型辦公大樓規劃5座運動健身中心，設置健身運動設備，並補助多元體育類社團，聘請專業教練參與桌球隊、羽球隊、籃球隊、壘球隊、瑜珈社、有氧社等，促進員工實現工作和運動平衡。另為鼓勵員工自主管理健康，於疫情期間特別舉辦「健康管理班活動-42天的力量」，號召1,127位玉山人共同響應，42天期間，合計步行近4億步，換算成距離逾30萬公里，共繞地球7.6圈，讓健康融入生活。

玉山不僅關心員工健康，並長期支持多項體育賽事，包括連續17年舉辦玉山盃青棒錦標賽、連續5年支持XTERRA全球越野三項巡迴賽、連續2年推動莒光盃排球錦標賽、與高雄全家海神籃球隊一同力挺臺灣籃球等體育活動。得獎是榮譽，也是責任，未來在邁向永續發展的道路上，將持續推廣運動風氣，讓健康融入生活，促進同仁身心健康，透過3i策略（innovation、integration、influence），建立一個健康樂活的企業，同時為社會和環境做出積極貢獻，實踐ESG和永續發展。