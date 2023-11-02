台新公益推廣 11月起網路投票

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台新銀行公益慈善基金會聯合王月蘭慈善基金會、艋舺龍山寺、中華電信基金會、台灣尤努斯基金會、中華民國老人福祉協會及中央大學公益傳播中心等六單位，共同舉辦網路公益票選活動「您的一票，決定愛的力量」，於11月1日至30日開放網路投票，將依票選結果頒發84個獎額，預計發出1,625萬元公益基金。

台新表示，投票將以社群帳號綁定手機號碼，每人有10票可支持10家公益提案。台新銀行也額外加碼，在「Richart Life」APP完成指定領券步驟，即可獲得台新Point1,000點抽獎機會。今年更特別邀請街舞冠軍「鴨俠」設計愛心手指舞，鼓勵網友拍攝社群影片參與挑戰。

台新說明，活動共有5種認證投票方式，民眾可擇一使用臉書、LINE及Google帳號，綁定手機號碼或透過台新銀行的「Richart Life」App內投票外，也可成為「愛的力量」平台會員，每年參加投票時無需重複驗證，可長期關注支持的社福團體其提案執行與結案。

台新表示，11月周末將安排台中、基隆、台東、高雄及台北等五處舉辦促票活動，透過遊街造勢帶領社福團體面對人群，自我宣傳並爭取投票支持。今年也聯合文化大學廣告學系產學合作小組「SKY」，於文化大學、致理科技大學及雲林科技大學等三學校園遊會進行設攤推廣，鼓勵師生投票做公益。

民眾只要投滿10票，就有機會抽獎獲得由台北晶華酒店、台北萬豪酒店、台北丹迪旅店、新竹豐邑喜來登大飯店、台中豐邑Moxy酒店及星享道酒店等六家贊助的星級旅店住宿券，另台新銀更加碼11月30日前透過「Richart Life」APP點擊「愛公益icon」領取指定優惠券後投票，即可獲得台新Point1,000點抽獎機會。