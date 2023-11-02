生成式AI 聯發科迎新成長

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現今晶片設計非常複雜，以智慧型手機晶片為例，涉到通訊能力、計算應用及多媒體運算，運用生成式AI將大幅縮短IC設計流程；聯發科技執行副總經理暨技術長周漁君於Arm科技論壇便指出，IC設計公司將受惠生成式AI，大幅提升生產力，促使IC設計公司之產業轉型，為聯發科帶來新的發展機會。

聯發科晶片產品於2022年共驅動全球20億台裝置，其中十分之一已經帶有AI功能，並有6成搭載聯發科專屬AI加速器，涵蓋在各個領域之中，包含多媒體影像、聯網通訊。2023年更是生成式AI元年，周漁君預告，下周發表的旗艦天璣9300，將帶有強大運算能力、搭配低功耗技術，為業界中最強安卓應用處理器，並支援大語言模型與渲染模型，為使用者開創新體驗。

周漁君透露，聯發科很早就將AI導入IC設計流程之中，對生產力產生巨大影響，他以5G通訊標準為例，紙本列印之3GPP標準，消耗數以萬計的紙張，海量的資訊中，要如何去尋找需要的資訊，將變得越來越困難，重要的是仰賴工程師經驗。導入生成式AI之後，只要將文件放在公司資料中心，再使用自然語言詢問相關資訊，很快就能找到答案。

周漁君分析，未來不僅IC設計落實AI，AI也同時設計晶片。聯發科跨入車用之後，將利用原本在計算、多媒體之優勢，再加入各項車規的設計流程，他提到，進入車用需要支援非常多的鏡頭、顯示器技術，如何在電動車中搭載安全、穩定的系統，十分仰賴AI的運算。車用想像空間非常大，他進一步舉例，同樣是車用攝像頭，人眼與機器看的需求便有很大的不同，相較於人眼的看得清楚，機器必須看的見、更要看得懂，這便是在AI基礎之上，必須加以訓練的。