倚天酷碁電動輔助自行車 Q4出貨

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

倚天酷碁-創聚焦智慧裝置創新應用領域，旗下針對便利通勤需求及訴求安全環保，推出的智慧移動交通工具Acer ebii電動輔助自行車，預計於第四季率先於台灣市場出貨，期後續將為倚天酷碁的e-Mobility產品線挹注業績動能。

受到整體PC市場需求疲軟影響，倚天酷碁今年以來營收表現雖維穩年增走勢向上，惟上半年營運獲利皆較去年上半年的高基期走弱，直至第三季才反轉為年正成長。

以三大產品線來看，倚天酷碁PC周邊產品目前仍占其營收比重逾五成，不過旗下電動滑板車系列產品今年在歐洲市場擴展銷售有成下，拉抬其智慧移動相關業務占比來到四分之一，預計第四季起陸續有電輔車新品Acer ebii挹注貢獻後，將逐步推升智慧移動產品的營收比重朝三分之一的目標邁進。

Acer ebii目前尚未在海外市場開賣，但近期聲勢升溫，獲選《TIME時代》2023年度最佳發明的創新產品。除輕量化設計的模組化架構，及配置高續航力的可拆卸電池，其以AI技術為核心，藉由內建之ebiiAssist自動適應路線狀況，並依騎行者需求可調整電力使用、騎乘條件及踩踏力量等，並將大數據結合至ebiiGO應用程式，用以查看推薦路線、電池電量、騎乘速度和自動解鎖設定等資訊。

倚天酷碁第三季營收5.71億元，年、季雙增逾1成以上，雙率因產品組合變化、較上一季微幅收斂，其中毛利率為13.31％、營益率3.81％，單季稅後純益約持平、達0.25億元，較去年同期增長12.9％，稅後每股純益（EPS）為0.41元。

由於上半年受到整體PC市況處於盤整低谷期影響，倚天酷碁今年前三季累計營收14.89億元，雖有年增16.5％的表現，惟毛利率及營益率皆小幅下滑，分別達14.33％、3.63％。累計稅後純益0.63億元、年減13.4％，EPS則為1.04元。