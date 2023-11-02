帆宣 Q3獲利季減近3成

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半導體設廠帆宣公布第三季財報，其中第三季稅後純益5.77億元，較上季下滑29.46％，該公司表示，主要由於低毛利率工程比重升高，影響第三季毛利率及單季獲利下滑，市場法人對該公司第四季毛利率仍持續關注中。同時，該公司董事會1日也決議南科新廠興建案，預計將投資達19.28億元。

帆宣第三季營收為135.49億元，較上季微減0.53％、較去年同期減少4.87％，第三季稅後純益為5.77億元，較上季下滑29.46％，第三季每股稅後純益為2.91元。

帆宣今年前三季累計營收為410.57億元，較去年同期成長14.9％，累計前三季稅後純益為18.5億元，較去年同期成長9.8％，前三季每股稅後純益則為9.42元。

對於第三季獲利較上季大幅衰退近三成，帆宣表示，主要由於低毛利率工程的比重增加，影響公司整體的產品結構所致，以單季毛利率來看，今年第三季毛利率為10.07％，第三季則是下滑至9.56％。

帆宣第二季獲利雖然較上季衰退，不過，以今年以來的營運表現則仍相對多數同業穩健，該公司累計今年前三季稅後純益18.5億元，已達去年全年稅後純益22.11億元的83.67％，再加上第四季往年都是工程入帳高峰，市場法人看好該公司今年全年營收及獲利仍有機會超越去年水準，挑戰年度營收獲利連續第四年創歷史新高。

該公司先前就規劃將在南科三期擴建新廠，該公司先前表示，擴產主要是因應主要客戶需求，公司決定在南科三期擴建新廠，預計將投資達19.28億元，廠房面積達1萬坪，預期明年底左右完工，公司估計約在2025年第二季開始投產，將為公司注入營運成長動能。