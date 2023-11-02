達運 推懸浮影像觸控技術

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達運發表懸浮影像觸控技術，首發已導入台北101大樓電梯之中。達運董事長蔡國新表示，裸眼3D採用光場技術，呈現清晰的3D影像，而且輔以可切換影像專利技術，克服傳統非接觸按鍵不靈敏的問題，可廣泛用於公共場所如提款機ATM、取票機、販賣機、收銀機POS等，目前還有多家百貨商場正洽談當中。達運明年本業求穩，期望新事業持續成長，以改善獲利能力。

蔡國新表示，台北101是台灣指標性的綜合商辦大樓，每年有超過3,000萬人次進出，是對電梯懸浮影像觸控按鈕品質和穩定性的嚴峻測試。電梯懸浮影像觸控鈕除了手指感應降低感染風險外，識別證、鑰匙、磁扣、筆等都能感應，人多時候也不會造成誤感應，使電梯停等時過長。

工研院與達運合作，整合光學元件製造與互動設計，開發「浮空立體按鍵模組」並應用於電梯按鍵，運用物體表面反射光線的光場立體顯示技術，再以軟體運算成像，讓反射的影像浮空高度達到5公分左右，使用者不需配戴輔助裝置即可直接看到立體浮空按鍵，因不需接觸物體表面，能減少病菌傳染途徑。工研院電光系統所副所長李正中表示，此項技術以光學反射達到懸浮影像成效，不須全面更新設備，可以低成本延伸應用到其他場域如醫療、金融、車用等，促使智慧顯示科技加速朝向立體影像邁進。

蔡國新表示，該技術已經在101大樓電梯使用將近一年的時間，反應良好，目前正在和多家百貨商場接洽當中。達運也期望能把這個技術應用在更多的公共場域，例如提款機ATM、取票機、販賣機、收銀機POS等。

達運今年前三季合併營收約130.35億元，相比去年同期成長12.97％，每股淨損約0.22元，不過第二季、第三季都繳出獲利的成績單。