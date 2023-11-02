全年房市交易 挑戰30萬棟

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

六都10月建物買賣移轉棟數

房市買氣回穩、加上近年大量推案熱區，如新北重劃區、台南高鐵特區等地進入交屋高峰期，推升六都10月買賣移轉棟數達2.1萬棟，月減0.3％、年增23％，年增率連四個月收紅。隨著下半年市場回溫，原先各界預估全年交易量低至28萬棟的預估值，持續上修，有業者認為，今年有機會挑戰連續五年逾30萬棟的紀錄，不若原先悲觀。

六都地政局1日公布10月買賣移轉棟數統計，其中台南2,704棟、年增66.8％，創下近28個月單月新高；新北5,955棟、年增54.6％，亦為近18個月單月新高。在台南、新北新屋大量交屋的帶動下，10月全台買賣移轉單月可望逾2.7萬棟。以此趨勢推估，全台今年交易量可望逼近30萬棟，甚至超越。

信義房屋企研室專案經理曾敬德表示，去年下半年市況相當低迷，買賣移轉棟數低落，不過今年下半年連續四個月交易量優於去年同期。目前房市投資需求退場，但整體自用客數量穩定且購屋意願高，總統大選對於房市也沒有顯著干擾，未來11、12月移轉量仍有機會優於去年同期。

台灣房屋集團趨勢中心資深經理陳定中表示，接近年底傳統購屋旺季，民眾看屋漸趨踴躍，在南二都與新北市的相對平價區段尤其明顯，加上新青安優貸提升首購族購屋意願，為市場買氣注入活水，上半年各月交易量量普遍不如去年同期，7、8月年增率翻正，9月年增率15％，10月更擴大至23％。

以前十月來看，六都買賣移轉棟數合計18.92萬棟、年減7.5％，仍是近五年來同期最低，不過年減幅已縮小至個位數，其中以台北市年減10.5％最多，其餘五都減幅均在1成以內，台南年減1.9％，已與去年交易量相當，表現最為亮眼。

永慶房屋研展中心副理陳金萍表示，平均地權條例上路後，政策衝擊淡化，房市回歸正常供需，今年全年交易量縮格局不會改變，但最後兩個月仍有總統大選、全球經濟局勢等變數，房市買氣是否續行仍須審慎看待。