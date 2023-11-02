晶華零售成長爆發 今年營收破億

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台北晶華酒店防疫期間累積美食外賣與食品零售經驗，並於去年底成立發展零售通路專責部門，成功開發多元商品與通路，疫後業績爆炸性成長，今年餐飲食品零售業績已達1.02億元，較去年的5,200萬元近倍數成長，更較疫前的2019年成長4倍。

展望明年，晶華將開發逾80款零售商品，並持續深化與現有通路的合作關係且開拓新通路，確保每一個檔期的銷量都能穩定成長，同時也會透過客房及宴會業務人員，開發公司行號、公家機關等福委會平台，在現有B2C市場之外，拓展B2B的新市場。

此外，繼香港之後，明年晶華並將進軍海外市場，開發符合國際市場需求的牛肉麵商品，洽談中的有日本、澳洲、泰國、英國等地，明年零售通路業績目標上看1.5億元。

台北晶華自2019年起拓展零售市場，成立零售部門的同時研發各式冷凍、常溫包裝美食，並於各大實體及電商通路銷售。晶華零售商品主要分大三塊：一、家庭主婦方便的常溫囤食市場，其中常溫商品營收占總營收的58％。二、快速便捷冷凍宅食市場，冷凍料理商品營收占總營收的34％。三、上班族的鮮食市場，營收占8％。

晶華分析，今年零售業績大幅成長的主因是專業團隊的成立，專責通路開發、商品研發及食安品質控管。目前晶華在市場流通的商品超過60款，這還不包含幫許多企業客制的隱性通路商品。晶華餐飲副總羅明威表示，當商品系列齊全、選擇多元時，消費意願就會提高。

晶華針對不同通路的目標客層及屬性，推出不同類型的商品，在價位與產品內容客製化、品項多元化等策略落實下，業績逐漸往上攀升。