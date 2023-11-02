電商貨輸美夯 空運費漲聲響

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

航空貨運最新運費行情

年終促銷電商貨爆量輸美，航空運費11月喊漲！貨代業者透露，航空運費大陸飛往美國每公斤上漲約1、2美元至6～7美元，漲幅達4成；台灣出口空運費每公斤小漲新台幣約5～10元，10月16日起往歐美地區燃油附加費再漲每公斤新台幣10元、漲幅26％，若是急貨每公斤新台幣220～240元（外加燃油附加費），較一般貨的運價多約4成。

捷迅總經理孫鋼銀1日表示，從雙11到耶誕節歐美年終促銷刺激買氣，帶動大陸電商貨跨境出口運輸需求增，預期大陸飛美國空運11、12月價量優於10月，衝今年高點。

同時，台灣航空物流業也受惠大陸電商貨大量出貨，許多經台灣轉口效應，但由於國內空運大宗貨物電子產品外銷訂單量較以往旺季時減少，此消彼長，台灣飛歐、美空運運費因電商需求也有撐或小漲。

業界粗估，目前大陸電商貨占輸美空運貨量高達4成（不含包機貨量），以前占比不到1成；電商貨不只貨量多、重量也重，躍居航空貨運的新金雞。

業界指出，歐美消費需求疲弱，持續壓抑海空運價，貨主客戶訂貨更精打細算，以應對第四季進入傳統歐美假期購物旺季來說，已可見一些貨主在8、9月開始拉貨走海運，部分商品趕在10月起利用空運出貨。

展望後市，台驊、捷迅等貨代業預估，今年整體空運貨量還沒恢復至疫前2019年水準，通膨、升息壓力仍在，加上客機航班未完全恢復，明年上半年整體空運市場貨運需求量未必完全恢復。

根據業界提供11月空運行情資訊，大陸飛往美國每公斤運費含燃油附加費漲至6～7美元，上漲約1～2美元；台灣含燃油附加費直飛美東每公斤漲至約新台幣170～200元、小漲約5％，直飛美西每公斤漲至新台幣約160～190元、小漲約8.3％，若轉機運價可以壓低20～30元，至於飛往歐洲每公斤新台幣約135元持平，上述金額內含燃油附加費自10月16日從新台幣39元漲至49元，單就燃油漲幅達26％。