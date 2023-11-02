台人瘋出國 百國旅展搶商機

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台灣報復性旅遊加倍奉還，驚人活動力與消費力，連歐洲觀光業也遠道來台搶客！根據歐洲鐵路公司RailEurope最新統計，台灣市場不僅完全恢復，且大幅成長達2019年的125％，遠超全球平均復甦水準。

瑞士國家旅遊局也發現，今年前八月大中華區遊客在瑞士停留近50萬夜次，其中5～8月停留逾37萬夜次，和2019年同期相比夏季已恢復41％，9月瑞士機票預訂達7,120個優於預期。

據觀光署統計，今年前八月台灣出境旅客已恢復到疫前2019年同期的63％，足見國人瘋出國旅行。

另外，據萬事達卡調查，有42.5％的民眾計劃未來增加出國旅遊頻率，還想延長每次出國旅遊天數，高達64％願意比疫前增加支出。

2023 ITF台北國際旅展將於3日登場，集結104個國家、城市、全台各類旅行業者、上百家飯店餐廳、航空公司、遊樂園等，共1,300個攤位展出，其中國外單位參展，日、韓擴大展出，許多國家館與各大航空公司合作，包括德國、不丹、美國各州政府辦事處協會、濟洲海洋協會，及多家歐洲頂級遊輪首度參展，強勢回歸的香港、秘魯、捷克等也可期。

今年航空公司參展踴躍，除華航、長榮航、星宇、台灣虎航、國泰、日航、越航等七大航空公司參展，許多國家館也與各大航空公司合作，像是Air Asia與馬來西亞、泰國館合作，韓國館也有韓籍航空公司助陣，各大航空公司看準國人瘋出國旅運強勁商機，不僅率先展開線上促銷，更將在旅展推出展場限定優惠機票、禮品與超值加購，更有抽獎活動。

在台北國際旅展開始之前，泰國宣布自11月10日起至2024年5月10日，開放台灣公民免簽證入境，允許台灣民眾免簽證停留30天，業界看好有利搶客；明年歐洲火車票價預期調漲5％以上，鼓勵有計畫前往歐洲自助旅行的民眾提前購票，還可用今年較低票價再享旅展折扣。