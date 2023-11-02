和泰興業逆勢調薪3％ 躍業界典範

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為響應政府企業加薪政策，激勵員工士氣，全球知名大金空調（DAIKIN）台灣總代理和泰興業不畏景氣逆風影響，日前經董事會通過平均調薪3％，加薪計畫將會依據不同事業單位及個人考績而有所不同，和泰興業致力提供員工良好的就業環境，善盡社會共榮、員工關懷及提升空調產業之永續責任，也成為業界的典範。

和泰興業總經理王玄郎表示，公司今年雖然受到通膨壓力、成本上漲、及景氣逆風等外在影響，造成經營壓力大增，然而和泰興業在全體董事支持下，仍逆勢加薪，積極響應政府政策並落實照顧員工薪酬及福祉。

和泰興業為和泰汽車集團成員，適逢代理全球空調技術領導品牌大金空調30週年及公司成立60週年，除廣為消費者知道的家用空調商品之外，將透過直膨空調系統、冰水系統、冷凍冷藏設備、IAQ室內空氣品質四大領域，擴大延伸至服務業、智控管理等多元面向，提供健康呼吸、品味生活、經濟推手、能源管理四大解決方案，提供一站式滿足的全方位服務、現代企業ESG最高水準的解決方案。

「投入冷凍空調，產業發展，提升生活品質，環境永續，創造美好人生，祥和社會」是和泰興業的企業願景，透過企業願景可以看出和泰興業對提升空調產業的社會責任，視為企業的終身志業，未來和泰興業將持續創造良好就業環境，培育專業人才，善盡社會共榮，將提升空調產業之永續責任，堅定邁出實踐社會責任的每一步。