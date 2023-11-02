迎超高齡社會 CPC辦長壽創新生產力論壇

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預估台灣將在2036年超過28％老年人口，進入極高齡社會，針對此一長壽趨勢與社會結構，中國生產力中心（CPC）與台灣銀髮產業協會1日共同舉辦「產業創價新力學－長壽趨勢之創新生產力論壇」，吸引滿場對此議題有興趣的業界參與。

中國生產力中心總經理張寶誠致詞時表示，根據估計，未來全球長壽商機高達22兆美元，希望藉由論壇舉辦鼓勵銀髮終身學習，透過共融、向前、永續等理念發展銀髮商機。

督導我國銀髮照顧工作的行政院政務委員林萬億特別出席這場論壇，他表示，不必把高齡社會看的那麼悲哀，不同年齡的歷程更能展現人生各個階段，因此，發崛銀髮商機要知道「長壽者」「高齡者」他們需要什麼，依據觀察，健康消費是高齡者最大的消費需求。其次，財務安全也是長壽族群重視的議題，唯有保有長者財產安全，才能讓長者放心過老年生活，因此，不要讓老年被詐騙很重要。

林萬億政委也認為，長者不要中斷跟社會連結，根據統計，台灣65歲以上長者還在工作崗位上的比例才9％，反觀日本都30％以上，要讓長者有活力，一定要跟社會有不同連結。還有，讓長者生活更友善、便利，如住宅友善，銀髮商機只要考慮到老人的身心條件就有機會。他也期望所有高齡者因為業界的投入獲得幸福。

「產業創價新力學－長壽趨勢之創新生產力論壇」邀請在各地發展長者照顧單位分享成功經驗，例如北市文山區順興社區發展協會理事長單連城分享夥同長者共同做麵食義賣，讓長者展現活力與信心。

中國生產力中心陳美芬協理認為，高齡社會是挑戰，但也是機會所在，在人口巨變下，希望能讓高齡者開心老化，所有長輩都可以過更好的生活。