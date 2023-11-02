台灣精品獎 用AI、永續引領創新

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台灣產業創新指標—第32屆「台灣精品」獲獎名單於10月30日出爐，共有182家企業320件產品獲此殊榮，獲獎產品充分展現台灣業者結合新興科技、落實節能減碳、推動永續未來的創新價值，也呼應「台灣精品」以創新為生活帶來改變的核心精神，其中30件產品將進一步角逐「台灣精品金、銀質獎」的最高榮譽。

由經濟部國際貿易署委託外貿協會執行的「台灣精品獎」，可謂台灣產業界的奧斯卡獎，本屆首度以「晉升台灣精品，躍登世界舞台」為號召，吸引469家企業948件產品報名參加。

經濟部邀請國內140餘位各領域之專家學者進行全方位評選，脫穎而出得獎的「台灣精品」，在研發、設計、品質、行銷等四大面向都有絕佳表現，可發現跨領域、軟硬體整合成為趨勢，同時也積極掌握人工智慧（AI）、智慧化、節能減碳、綠色永續等關鍵字。獲獎產品的產業類別主要為資通訊類約占38％，其次為機械及零組件類占18％，交通器材類本屆晉升至第三位占14％，家用設備及五金建材類占10％位居第四位。

入圍金銀質獎的30件產品，將於12月由受邀來台的國外專家與國內委員共同進行評選，入圍企業將進行英文簡報角逐金質獎。第32屆「台灣精品」獲獎名單，可至官方網站（https://www.taiwanexcellence.org/tw/award/2024winner）查詢。