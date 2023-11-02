Pilz全新可程式小型控制器 受矚目

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Pilz可程式小型安全控制器PNOZmulti 2系列可用於各種工廠與機械工程設計領域，提供安全監控功能，並執行標準控制功能。透過模組化設計，使用者可以選擇基礎模組，再依照應用需求選擇擴充模組。

為滿足更廣泛客戶需求，Pilz推出兩款全新模組，分別為獨立基礎主模組PNOZ m C0以及基礎主模組PNOZ m B0.1。

全新獨立基礎主模組PNOZ m C0，產品精巧，基礎主模組僅22.5mm寬，可監控機器上多達四項安全功能，並可依需求用於實行最高類別PLe或SIL CL 3的安全要求，能在較小型機器上實現高產能，PNOZ m C0是安全、高性能且高度經濟實惠的解決方案，適用於不同產業和應用的小型機器，例如包裝、機器人單元或食品與飲料等行業。

極窄的PNOZ m C0也具有安全繼電器的結構性質，但與安全控制器一樣功能強大，提供8個安全輸入和4個安全電晶體輸出，能夠監控多達四項安全功能，包含E-Stop緊急停止、安全門監控、安全光柵及雙手控制。

在此獨立基礎主模組上，所有安全電路皆可透過軟體工具PNOZmulti Configurator創建，此軟體提供大量經認證軟體模塊，用於監控高達PL e/SIL CL 3的安全功能。

所創建的安全架構皆可獨立於PLC控制器使用，且可隨時擴充或修改，由於可彈性調整要求，讓機器批量生產時特別方便。

而另一款基礎主模組PNOZ m B0.1可用作獨立式裝置，或在模組化系統中採用最多一個I/O模組擴充，由於配備PNOZ m B0.1的模組種類繁多，使用者可以彈性選擇，所有安全功能皆可自由配置以適應特定應用，讓系統能夠為您量身打造。