國產羊乳擁A2β酪蛋白 GGM認證

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人類攝取的動物乳源中，羊乳占第二大，近幾年發現乳品中「A2β酪蛋白」成分，對於腸胃吸收以及減緩過敏現象相當有助益，中華民國養羊協會透過第三公正單位檢驗發現羊乳中「A2β酪蛋白」占95％以上，可維持消化道健康。

消化道是健康最前線，相較於其他乳品，天然羊奶蛋白與母乳相似皆以A2β酪蛋白為主，溫和不刺激，寶寶的稚嫩消化道能更好消化及吸收，提升天然保護力。羊奶營養豐富，非常適合全家人一起飲用，讓腸胃道更健康。

中華民國養羊協會在農業部輔導下，取得羊乳產業GGM羊乳標章認證，理事長林浚琛表示，GGM是「Good Goat’s Milk」的字首所組成，GGM羊乳標章有一隻豎起耳朵的小羊就像是豎起大拇指稱讚的手勢，代表純、真、新鮮無污染的羊乳品質，再搭配清脆牧草的青綠色，象徵國產羊乳的新鮮高品質。

營養師李哲佑強調，羊奶屬於溫補食物，溫和不上火，且富含優質蛋白質、乳糖、脂肪、豐富鈣質及微量維生素，具有天然活性成分，酪蛋白及乳清蛋白結構細緻，中鏈脂肪酸高，消化吸收率好。民眾可以多選擇國產羊奶飲用，補充身體需要重要營養素。

林浚琛指出，全台目前有十家羊乳業者通過GGM認證，均可宅配到府，且各大量販通路（超市）均有販售。