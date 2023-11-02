石資中心前進東部 輔導微型企業發光

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石資中心輔導團隊深入宜花東，藉由經濟部技術司專案計畫資源推動東部微型企業發展，導入加工技術、製程優化，協助業者開發周邊加值應用產品及技術升級，今年度經遴選審查通過技術輔導之微型業者共十家，助攻在地微型企業發光發熱。

石資中心總經理林志善表示，為協助東部為數眾多的微型企業強健經營體質及擴大營收量能，石資中心持續協助業者申請政府資源並積極介入輔導，期待為東部形塑更多地方亮點，創造區域經濟價值。

今年度參與輔導的微型業者踴躍，計有順安農產行、探索水產公司、海癒小村咖啡店、東太陽製酒、江玉寶農園、淺草堂、華瑀有限公司、白永恩神父基金會、原野牧場及九日良田等十家業者，透過技術能量導入，開發出近19項產品。

以專營水產養殖與加工的探索水產公司為例，其引進素有「馬祖黑金」美譽的淡菜至本島東部，以花蓮深層海水進行馴化、蓄養。過去受限於技術不足、人力缺乏等因素，僅能在每年6至12月產季期間以冰鮮活體方式進行販售，此次經由石資中心的輔導，導入低溫熟成調理技術，開發出一年四季都可販售的「薑黃淡菜燉飯」調理食品，辦理試吃體驗活動，讓更多消費者有機會品嚐到「馬祖黑金」的美好滋味。石資中心長期深耕在地，在石材、深層海水、地方特色等產業輔導及促進產業技術升級上擁有豐富經驗與能量，期盼藉由資源導入協助在地產業，共創東部微型產業榮光。