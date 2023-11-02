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塑膠中心助攻 長興熱塑加工大躍進

成功打造國內第一條可生產超高溫型連續式熱塑預浸帶製程

  • 工商時報 李淑慧
●長興材料與塑膠中心共同發展各式加工製程，展示一系列研發的熱塑複材產品。圖／塑膠中心提供
●長興材料與塑膠中心共同發展各式加工製程，展示一系列研發的熱塑複材產品。圖／塑膠中心提供

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塑膠中心「30周年感恩慶活動暨第4屆塑膠產業創新論壇」以「創新前瞻、高值永續」為主軸，其中熱塑碳纖複材可實現產品兼具輕量化與高強度的目標，並且應用於交通運輸、綠能、航太等產業，故成為關鍵發展材料。

在經濟部產業技術司的支持下，塑膠中心建構完整高端熱塑複材加工製程整合平台，可直接導入產業界之量產線，並依據不同生產線需求，進行模組化設計，例如與長興材料共同發展各式加工製程，推出一系列熱塑複材產品，並在論壇現場同步三項主題之產業技術焦點展展區中，展示自行車搖臂、高速風扇、LFT膠粒及LFT碳棒等創新成果，特別是LFT碳棒的部份，碳纖維的高抗張與低比重特性，可提升結構體的耐衝擊特性，並兼具輕量化的效果，可應用於移動載體、安全防具等應用，提供載體優越的力學性能。

成立於1964年的長興材料，長年致力於各式合成樹脂、電子材料、以及特用材料開發，與塑膠中心密切合作，並於今（2023）年正式投入國內第一條超高溫型連續纖維複材示範產線（TPUD），打造國內第一條可生產超高溫型連續式熱塑預浸帶技術。

長興公司事業部長李全能表示，該製程具備三大特點：高效纖維展紗能力、超高黏度膠體分散技術、連續可變式高溫高壓浸漬系統，讓國內外需要輕量化、高性能的材料用戶，有更多元化的使用選擇。

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