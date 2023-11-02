統一超前三季 每股賺8.09元

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統一超商近年營收獲利

統一超商（2912）前三季獲利亮眼，稅後純益84.11億元、年增15.01％，每股稅後純益（EPS）為8.09元，創史上同期次高。

統一超1日公布第三季財報。前三季合併營收2,355.92億元、年增9.76％，主要受惠於台灣7-ELEVEN穩定展店營運，及轉投資事業，包括菲律賓7-ELEVEN、悠旅生活（台灣星巴克）、上海7-ELEVEN、統一生活（康是美）等均表現優異，有效挹注營收與獲利，其中台灣7-ELEVEN在穩健展店下，第三季總店數已突破6,800店，達6,806家，較去年同期增加236家門市，單季營收更衝破800億元，每股稅後純益2.92元雙創同期新高。

統一超指出，第三季不僅加速展店，且透過各式集團整合活動帶動新銷售機會，包括象徵達成全鄉全店全新里程碑的桃園復興鄉「羅浮門市」開幕，全台首家24小時營運的無人超商「X-STORE 7」掀話題，加上差異化商品與服務，如思樂冰、霜淇淋、複合專區的經營與開發，同時整合集團資源舉辦年度盛典高雄啤酒節、七夕進口空運玫瑰花、國際咖啡日、亞太永續博覽會打造「7-ELEVEN GOOD STORE」永續概念店等，並藉由線上線下多元渠道推廣與銷售，提升購物便利性、開創新銷售機會。

而在數位會員經營與鮮食開拓亦見綜效，其中OPEN POINT生態圈，第三季會員交易金額更以雙位數躍進創新高，包括「點數折抵代收帳單」服務，第三季新增指定網購平台到店付款、指定電信費帳單，累計已協助會員節省超過5,000萬元的代收帳單；而鮮食經營持續創新生活飲食體驗，亦帶動相關類別業績成長超過1成。

迎來第四季傳統旺季，統一超把握秋冬換季、網購節、萬聖節、耶誕節、跨年等節慶節令商機，持續整合線上線下、集團內外資源，有望為今年倒數衝刺、展現強勁的營運實力，以萬聖節檔期來說，包括相關配套商品與零食送禮小物等均帶動雙位數成長。