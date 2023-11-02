譜瑞-KY：2024為AI PC元年

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高速傳輸晶片廠譜瑞-KY（4966）1日舉行線上法說會，董事長趙捷博士指出，PC市場處於L型復甦，他相信此趨勢將持續到2023年第四季和2024年，惟預期2024年PC復甦狀況將優於2023年。

法人也預期，譜瑞-KY 2024年隨USB 4.0／PCIe 5.0／AMOLED T-con產品陸續放量，營運有望逐步轉佳。

趙捷指出，由於NB大客戶發布了新產品，加上微軟宣布Windows 11支援Copilot，PC市場將因此迎來復甦期，他預期，2024年PC銷量將年增成長5～10％。

目前PC OEM廠對2024年後市相對樂觀，業者多認為，2024年將是PC及NB採用邊緣AI功能的元年，新功能將促進產品改朝換代，有望增加AI PC上高速介面的採用。

趙捷已看到NB客戶使用PCIe Gen5連接外部GPU卡，USB4.0、Thunderbolt 5、PCIe5.0也會是AI PC的重要元件，未來應有更多新商機出現，他也預期，在明年1月舉行的CES 2024美國最大國際消費性電子展，就會看到新款NB亮相。

譜瑞-KY第三季營收37.05億元，季增16％，年減19％，毛利率為43.8％，營利率為15.8％，稅後盈餘6.12億元，季增43％，年減38％，每股稅後純益（EPS）7.71元。合計前三季營收99.44億元、年減41％，前三季稅後盈餘13.94億元，累計EPS 17.68元。

譜瑞-KY第四季財測預估，營收約1.1～1.22億美元區間，與第三季大致持平，單季毛利率目標為43～47％。

趙捷指出，PC市場通常在第三季需求最強，第四季需求可能持平、略低或略高，因此，第四季業務動能依然存在，但客戶傾向於下短期訂單。

法人詢問，譜瑞-KY面對市場價格競爭的因應策略，趙捷指出，價格壓力主要存在於低端產品及面板，但整體而言，仍處於正常的市場環境，他預期，低價競爭不會改變其市占率。