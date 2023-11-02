小水力發電再發展元年 啟動

目前太陽能及離岸風力是我國最受關注的再生能源，但小水力發電其實是最環保的發電方式。日前第六屆小水力發電產業發展論壇上，蔡總統肯定「加速小水力發電推動，協助政府2050淨零挑戰」。而本論壇壓軸的頂尖峰會有更多精闢討論，亦揭示更多小水力示範區現況、經過評估的潛力場址、已上路的政策等。

陳伸賢董事長：今年7月科學家測出全球均溫來到17.3度，現在已經不是氣候變遷，而是氣候沸騰時代來臨了，小水力發電兼顧生態保育，是綠能正在進行式。台灣要達到2050淨零碳排目標，能源勢必要再次轉型，小水力綠電扮演關鍵角色。前幾年我到韓國首爾，看到他們在推太陽能那股勁，幾乎傾所有可能：大樓、水上、地面、計程車、背包…把能用太陽能板的地方都用了。如果小水力發電也有這種精神將可用的地方全數盤點出來、劍及履及，其實點滴的水會報以湧泉的電。期待小水力發電在台灣早日遍地開花，坐實「綠能界的小巨人」。

吳國禎副組長：目前在推動小水力的路上有幾個重要政策待持續精進，第一個是針對微水力現在500kw以下的躉購費率，是不是有再進一步分級的可能，就此我們的幕僚已在收集相關資訊，如果業界先進有得到在其他國家微水力躉購費率分級的相關成本及原物料資訊，歡迎提供我們，其次我們持續累積了非常多的經驗與SOP流程，在未來小水力推動上，各位如果有土地複合利用方面有需要透過再生能源專辦提供相關佐證資料以及其他，我們非常樂意。

台灣坡陡流急，

發展小水電是加分

簡政源副總工程司：做水電規劃大約20幾年的我的眼中，台灣的地形就是坡陡流急，對水資源是項缺點，但對於小水力發電卻是優點。今天討論的內容有很多水利署可以參與的，而我們也一定義不容辭援手幫忙，目前我們盤點了17處小水力潛力案場場址，以及預計年底前會把相關的作業手冊訂定出爐。另外去年跟小水盟合作建立小水力發電推廣平台，會協助業者們在推動過程中不論碰到任何問題，都歡迎在平台或透過小水盟、水促會提出，大家充分討論、解決、克服。

林國華副署長：因為對環境的衝擊面少、比較沒有環評的顧慮，農田水利相對在發展小水力較有優勢。小水力發電規模不大、發電量小，但幾乎不會對生態環境造成衝擊，且可就近提供給當地使用，適合作為推動綠色公民生活示範場域。農田水利設施設置小水力發電，我們現己完成28.174MW，並於112年10月3日公布13處潛力場址約1MW，公開資訊提供產學研界協助評估開發可行性，期透過公私協力共同合作推動農田水利小水力發電，促進農村能源自主發展。

簡俊發總工程司：基於跟淨零減碳的政策結合，我們在執行前會採GIS分析，看看哪一些案子適合做小水力發電，或者是哪些渠位適合以多功能方式做設計規劃。再者，我們的地區較多處在深山的巡查機制範圍內，以往是用人工的方式，後來發現如果結合綠能發電尤其是微水力，其實用遠端控制來管理設施，較節省人力。此外，我們也在推動包括參與設計、後續管理、社區場域（即公民電廠），用社區的力量來形成小水力發電的案例，水保署未來會繼續加強擴大相關案例產出。

許登發副總工程司：配合國家政策，自來水事業處的節能減碳目標非常明確，因此我們目前用電量大概比95年之前減少了30％以上。看到台水建置小水力的簡報，相較之下覺得北水處有需要重新評估。翡翠水管明年6月要通水，之後就有機會停下來重新再規劃，對小水力發電這一塊我們水處定會重新盤整，例如陽明山多處濾溝水就可納入重新評估，在此邀請對小水力發電有興趣的廠商能夠跟北水處接洽，一起共同盤點評估潛力點，讓北水處參與擴大小水力發電版圖，逐步共榮發展。

台水、台電、能源署，

力推小水力綠電

李丁來總經理：自來水系統跟其他的小水力發電最大的不同是，我們還必需考慮水質、水量、水壓及供水穩定等因素。自來水的場域必須設置減壓閥，這其實是一個很好的小水力測試場域。台水公司在處理小水力發電大概目前會聚焦兩個區塊：飲水端以及供水系統端，執行原則：一、確保發電設施設置品質不影響供水操作。二、運用自來水管流水頭落差，創造綠能發電。三、專業發電管理不產生水錘效應，提升供水穩定。四、發電不影響水質水量，獲取民眾用戶信賴。

簡進興副處長：在楊偉甫前董事長與曾文生現任次長的帶領下，台電現在濁水溪、鯉魚潭水庫與石門水庫等，完工及施工中的大概有近10座小水力電廠，容量大約2千多KW。台電有點尷尬，因為既是甲方也是乙方，台電要提供電網給大家，而併網的部分因為現在我們的水力案場多處偏僻，所以併網容量不大夠。躉購費率，我們是按能源署告示做收購。台電是水利起家，也是電廠的建造營運者，有豐富的營運經驗，我建議大家如果要做小水力開發，朝點位比較分散來發展，回收上較有效益。

高瑞棋督導長：水力發電領域一路走來的心酸血淚，在這兩天的活動裡化為由衷的欣慰；因小水力發電現在已經萌芽、成長、茁壯，這是值得大家持續努力的。我從學界立場提出一點想法，策略方面：一、中央有行政院設有能源暨減碳辦公室，我所知這個角色的功能之一是跨部會的協調與推動，就看我們有沒有機會讓他發揮。二、地方上，身為能源署的委員，我知道能源署有編列供每一個縣市政府去申請綠能推動辦公室的一些經費，如此一來有利於能源署與地方、中央的協商更順暢。