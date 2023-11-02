260萬人準備領錢！11月台股ETF除息時間集中這2天 配息金額出爐

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11月將配息的台股ETF

11月台股ETF將有16檔除息，包括國泰永續高股息（00878）、復華台灣科技優息（00929）、富邦特選高股息30（00900）、元大臺灣ESG永續（00850）等人氣指標，除息日集中在16、21日兩日，合計受益人數將達260萬。

據統計，目前各家投信已公告旗下台股ETF最新評價結果共16檔，隨台股近三個月呈現修正態勢，ETF存股、愛息族摩拳擦掌，對於台股ETF低檔再加碼意願持續提升，增添填息行情熱度。

元大臺灣ESG永續ETF 1日公告，每股擬配發0.7元，較上季的0.68元略為增加，第二階段訂於14日公告確定配息金額，16日除息。換句話說，想參與配息的投資人，最晚15日前買進並持有，配息發放日則在12月12日。

投信法人表示，00850成份股包含台積電等44檔台灣50成份股，現階段成份股與0050高度相似，但設有單一成份股權重不超過30％的限制，降低個股影響力，且具「季配+永續+市值型」特色，並能提供季配收益的台股ETF。

進一步觀察自第四季來，包含多檔AI概念股、2023年一度上漲超過110％的電腦及周邊設備指數下跌11.6％，而台灣50指數僅下跌0.9％。其中，兩大權值股台積電、聯發科分別上漲1.2％、14.6％，表現相對突出，扮演撐盤要角，顯示市值型ETF投資契機浮現。

而配息頻率由「年配」調整為「半年配」的兆豐臺灣藍籌30 ETF，繼上半年配發1.5元後，下半年第一階段收益分配評價結果公告，每股擬配發1元，訂於21日除息，年度合計估2.5元，突破2022年發放2.4元紀錄。

兆豐臺灣藍籌30ETF研究團隊指出，全球市場動盪較大、個股輪動頻繁，建議不妨透過台股ETF爭取參與台股指數的長線行情，亦可望同時爭取息收的好時機，也很適合偏好長期穩健存股型的投資人，建議採取擇時加碼進場的投資方式。