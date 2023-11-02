ITF旅展將至 燦星旅、寶得利等16檔利多反彈觀光股點火

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16檔利多反彈觀光股

受惠於ITF台北國際旅展即將登場，以及國際油價下跌、觀光股低檔盤旋已久等因素，台股1日漲停板的12檔個股中，觀光餐旅類股就占了一半，高達六檔。

據統計，盤面上16檔觀光餐旅類股，包括燦星旅、寶得利、富野、亞都、六角、亞洲藏壽司、新天地、五福、寒舍、夏都、老爺知、山富、易飛網、宏易、王品、雄獅等，漲幅介於5％～10％不等。

國泰證期顧問處經理蔡明翰表示，本周市場主要等待美國聯準會（Fed）將在周三召開的利率決議，近期美股持續在滑落，儘管美元指數、美國公債殖利率維持在高檔震盪。市場預期11月不會升息，但會後Fed官員的聲明，預期會對市場造成很大的波動性影響。

在利率會議前夕，科技類股走勢明顯比較疲弱，市場追價力道低，導致資金不敢進場科技類股，轉而在非電族群做操作，再加上觀光類股近期有旅展助攻的題材性因而大漲。回顧觀光股2023年走勢，在暑假開始就有利多出盡情形，沒過多表現空間，最近出現轉強屬於跌多補漲、反彈行情。

法人指出，以目前角度觀察，除了旅展外沒有其他更新穎的題材，因此觀光股跌深反彈的時間也不會拉太長，需注意若Fed維持現在立場，沒有釋出更鷹派言論，當利空出盡後，資金就會流回科技類股，因此建議觀光股採短線操作、控制資金部位；若Fed意外放鷹，股市則預期會持續震盪走跌，即使是非科技族群，想逆勢往上也會產生壓力。

此外，觀光類股第四季，照理說營收獲利會隨大環境慢慢好轉，但美股方面，觀光、航空族群目前表現都不好，由於面臨高油價、高利率影響出遊意願，蔡明翰指出，雖然觀光股比較有市場區域性差別，但在全球表現不佳時，台股觀光族群要持續逆勢向上，還是有難度；而油價近期雖有回檔，稍微回吐了以巴開戰來的漲勢，但還是維持在80元以上價格，對市場來說仍不算便宜。