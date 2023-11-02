高股息ETF護體 大聯大市值攀峰

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高股息ETF持有大聯大概況

IC通路大廠大聯大（3702）受惠於2023年高股息ETF風潮，投信持續加碼，持股水位達9.75％，創新高，帶動2023年來股價上漲54.05％，1日股價上漲2.5元收在74.1元，總市值為1,392.4億元創新高。

大聯大陸續透過合併多家IC通路商方式擴大規模，為全球第一大半導體零組件通路商，供應商超過250家，大陸與香港為主要營收來源，占比為77％，其餘東南亞與北美占比持續提升，電腦周邊為主要營收來源，工業、汽車近年占比持續提升。

大聯大2021年到2022年每股稅後純益（EPS）6.61元、6.02元，每股配息達3.5元及3.85元，2023年上半年EPS為1.55元，挾著每年獲利及配息率穩定，為高股息ETF的主要核心成分股。

根據大聯大年報顯示，第一大股東為國泰永續高股息，截至2023年9月底為止持股達125,777張，元大高股息則為第二大股東，持股為72,880張。

至於2023年6月9日才掛牌的復華台灣科技優息在2023年9月底前持有39,907張，新入榜前十大股東，以股東名冊推算，應在第四大，居在大聯大董事長黃偉祥之後。

富邦特選高股息30持有大聯大的張數也不斷擴大，達32,679張，比2022年同期增加了1.9萬張，也是2023年新入榜前十大股東，排名第五大。

隨著高股息ETF全力加碼，1日投信持有大聯大達18.31萬張，持股水位為9.75％，創新高。

回到基本面上，大聯大上半年EPS為1.55元，低於2022年同期，大聯大日前公告第三季EPS約達0.71～0.9元之間，並預估2023年營收有望略優於2020年的水準，上下半年比例為49：51，因此法人估計全年EPS約為3.51元，若要維持高股息的條件，公司派需將現金股利發放率提高。