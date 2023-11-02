跌深就是最大利多 年底好戲即將上場

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總經與市場分析：台灣景氣連續十顆藍燈後，終於在9月脫離藍燈，重新回到上升循環，漫長的修正、去庫存、整理期終於過去，U型復甦正要開始。10月以來以巴戰爭以及AI禁令兩大利空造成全球股市重挫，但其實基本面最差的情況已經過去，這次壓回是逢低承接的好機會。美國升息方面，本次應不會升息，未來兩次FOMC會議時間是12月13日以及2024年1月31日。市場預期接下來還會升息1碼，時間點約落在12月或者2024年1月，機率約2％～30％，但升息循環終將走到終點。

台股自7月美元走強以來，外資連續出走造成台股連續修正長達三個月，近期那斯達克、費半更進一步回測年線，台股也跟著往年線15,856靠攏，目前呈現空頭排列，不急著超底，靜待指數止跌後再行布局。跌深就是最大利多，10月已經震撼教育，指數波段修正800點，在基期低的狀況下，11、12月將迎來好表現。過去五年台股指數11月皆上漲，而12月更是上漲機率最高的月份，搭配總統大選行情，台股年底值得好好把握。

台股投資方向：

7月以來回檔三個月波段下跌1,500點，近期加速趕底，看好台股將在11月迎來反彈，年底行情正要開始。美國近期祭出新的AI禁令，造成AI股快速下跌，醞釀了接下來低檔反攻的利空出盡契機。基本面上，台積電（2330）法說釋出第四季季增8.8％～13.4％的方向，台積電看PC與手機產業已經落底，高速運算的需求則持續強勁，未來幾年都會持續成長，CoWoS產能持續擴出、擴廠計畫不變，台積電近期回檔後可以布局。

反攻行情方面，仍然是要看業績，第四季業績好、2024年展望樂觀的公司將有好表現。首先是AI族群即將迎來反攻，另看好隨著景氣復甦的記憶體、PC、NB、車用、紡織、IC設計等產業。AI產業回檔已深，加上業績已經開始明顯貢獻，9月營收創新高的有世芯-KY、台光電、技嘉、奇鋐等，有業績的公司回檔可以布局，而勤誠第四季有機會季增3成，也可以留意。

記憶體方面，報價已經進入上升循環，相關公司包含群聯、威剛、十銓等可以留意。車用方面，績優股華孚、定穎高檔拉回皆超過25％，另比亞迪供應鏈的胡連、凡甲等拉回也可留意。紡織產業走出谷底，獲利逐季好轉，2024年更有奧運題材，聚陽、儒鴻展望樂觀。台股第四季好戲正要開打，可趁近期回檔後汰弱留強，重新布局績優股，掌握年底行情。