啟碁前三季獲利 成長逾4成

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啟碁近六季獲利

啟碁（6285）公告今年第三季財報，其中，累計前三季稅後純益達29.33億元，較去年同期大幅成長40.26％，市場法人看好啟碁今年全年營收及獲利可望再創歷史新高，該公司並公告將募資42.4億元因應營運擴大及資金需求。

啟碁第三季營收292.09億元，季增9.7％，年增10.1％，第三季稅後純益為14.11億元，較上季大幅成長49.15％，也較去年同期成長14.62％，第二季單季每股稅後純益（EPS）為3.35元。

啟碁累計前三季營收為811.03億元，較去年同期成長22.58％，前三季營業利益33.66億元，稅前盈餘37.09億元，累計前三季稅後純益為29.33億元，較去年同期大幅成長40.26％，前三季EPS為7.07元。

對於第三季獲利大幅成長，該公司因處於辦理現金增資的緘默期，因此無法進行評論。

不過，市場分析師針對啟碁已公告財報來看，該公司第三季單季毛利率來到13.5％，是2017年第三季以來單季最高毛利率，較今年第二季的12.1％，增加1.4個百分點，單是毛利率提升，帶動營業利益較上季就已增加約5億元，而啟碁單季毛利率衝上近六年單季新高，主要由產品組合精進所致。法人推估，包括低軌衛星相關產品及該公司市占率相對高的5G FWA（Fixed Wireless Access）都是推升獲利大幅成長的重要動能。

由於啟碁前三季稅後純益29.33億元，已達去年全年稅後純益93.9％，市場法人看好啟碁今年營收及獲利可望再創歷史新高。

此外，啟碁1日公告，該公司購置生產及自動化設備及其附屬工程，將辦理現金增資，預計將發行新股4千萬股，每股發行價格為106元，預計將募資達42.4億元，募資主要因該公司近年來營運持續成長，旗下包含網路通訊、車用產品及家庭聯網產品，三大主力產品線逐年擴增，配合營運規模擴大公司辦理現金增資，以因應資金需求。