大豐電前三季EPS 2.7元 創高

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有線電視及寬頻業者大豐電（6184）1日公布今年前三季合併營收15.4億元、年增3.3％，每股稅後純益（EPS）2.7元，交出歷年最佳成績單。

大豐電現有有線電視收視戶22萬，然透過結盟TBC及獨立系統台業者，旗下品牌「大大寬頻」的寬頻上網用戶持績擴增，董事長張銘志表示，「大大寬頻」預計年底之前達成寬頻上網滲透率70％及品牌用戶數50萬戶規模，努力把大大寬頻品牌推上市場首屈一指的位置。

大豐電前三季寬頻上網用戶超過15萬戶，相較去年年增加了1萬4,000多用戶，貢獻收入5.05億元，占合併營收32.6％，年增17.1％。

根據NCC公布之第二季國內整體有線電視訂戶數459萬3,341戶，年減約10萬戶，加上明年Disney集團旗下11個頻道將全面退出台灣市場，張銘志表示，有線電視用戶衰減是既定事實，系統台業者積極轉型發展固網寬頻及智慧家庭業務，才是當務之急。

張銘志強調，大豐電未來將持續優化FTTH對稱頻寬及光纖到府技術，也將與電信公司合作跨足數位匯流服務，拉升寬頻上網申裝量，以彌補有線電視收視戶流失，今年前三季合併營收及獲利均達目標，接下來將擴大寬頻上網滲透率，預計年底前達70％、並推升「大大寬頻」品牌用戶達50萬戶規模。「大大寬頻」申裝區已擴大至新北、桃竹苗、台中、高雄。

大豐電發言人劉家君表示，未來迪士尼集團旗下頻道退出台灣有線電視市場後，大豐電也會選擇更多元、新穎的頻道內容進行替補，吸引視聽眾回流。家用寬頻市場已成為兵家必爭之地，但大豐電不以低價作為主要訴求。