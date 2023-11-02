矽格台星科 明年拚回溫

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封測廠矽格（6257）及轉投資台星科（3265）公告第三季財報，其中，矽格累計前三季稅後純益14.77億元，大幅年減47.09％，台星科調整產能配置，前三季獲利則年減12.1％，表現相對穩健。市場法人認為，明年首季半導體市況可望緩步走出谷底，有利矽格及台星科明年營運回溫。

矽格前三季合併營收114.65億元，較去年同期衰退21.24％，今年前三季稅後純益為14.77億元，更是較去年同期大幅衰退47.09％，累計今年前三季每股稅後純益（EPS）3.23元；台星科前三季合併營收27.21億元，累計前三季稅後純益6.93億元，年衰退12.1％，前三季EPS為5.09元。

矽格前三季獲利較去年同期大幅衰退，該公司營收占比重最高的是手機業務，以手機市場為主的消費性產品需求趨緩是營運衰退主因。對於後市展望，市場法人指出，該公司近年積極卡位AI、HPC領域，應有利明年營運優於今年表現。

台星科今年營運同受半導體趨緩影響，但該公司因應消費性電子需求降溫，積極調整產品組合與產能配置，減輕衝擊，此外，並持續擴大在高階5奈米WiFi 7、氮化鎵（GaN）、HPC等測試接單外，並加快車用晶片生產認證，市場看好將有利該公司明年營運添動能。