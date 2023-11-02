中鋼10月出貨90萬噸 優預期

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中鋼集團今年出貨統計

中鋼集團公布10月出貨量，中鋼（2002）及中龍（2048）10月總出貨量（含鋼胚）為90萬噸，優於目標量的87.4萬噸，但進入第四季傳統旺季，10月出貨量也僅比今年的1、6、7月高，旺季不旺的警鐘響起，

業者研判，近期鋼市恐仍籠罩國際市況不穩定、以巴戰爭等變數。對於接下來11月及12月的出貨量預估，中鋼表達謹慎保守的態度，但仍強調要力拚優於10月的表現。

中鋼集團10月的出貨量（含鋼胚）為90萬噸，以公司個別來看，中鋼出貨量60萬噸，中龍則是30萬噸；若以內外銷來看，10月內銷為50.1萬噸，外銷為39.9萬噸；以鋼品別出貨而言，鋼板、棒線、熱軋產品出貨皆超標，僅泛冷軋產品未達出貨目標。

中鋼表示，原本預估10月出貨量為87.4萬噸，實際表現還比預期的好，主因是出口市場變化較大，保守訂定出貨目標，也因此實際總量超出預期，而外銷不佳的主因是泛冷軋出貨量不如預期所致。

不過中鋼集團10月的出貨量在今年前十月只排第七，僅高於1月的80萬噸、6月的85.7萬噸、7月的84.3萬噸，而且自8月站上101.1萬噸後，已出現連續兩個月下滑，旺季不旺也令人擔憂。

中鋼表示，8月時集團出貨量重新拉回百萬噸以上，當時行情確實有向上的感覺，不過國際局勢變化速度快，市況不穩定，近期又有以巴戰爭的變數出現，因此出貨量也受到影響。而接下來的11及12月，中鋼認為還需要努力，雖然市況不是非常悲觀，但也不容許樂觀看待，還是必須謹慎小心應對。