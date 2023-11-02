美熱軋漲價 鋼鐵股吃補丸

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美國汽車工會罷工告一段落，重燃起用鋼需求，美國當地熱軋價每噸漲至882～992美元，多數業者預期明年可望站上每噸1,000美元大關。美國與亞洲的熱軋價差進一步拉大，國內業者，包括中鋼、中鴻、燁輝、盛餘、裕鐵等單軋業者，間接外銷接單、獲利可望受惠，中鋼認為透過越南輸美數量可望提升，燁輝也表示近期外銷接單速度加快。

美國汽車工會結束罷工，美國鋼鐵需求重燃，在地鋼廠包括美國鋼鐵（US Steel）、克里夫（Cleveland-Cliffs）也開始提價，熱軋每噸開價882～992美元，流通價也在每噸860～937美元，更有不少業者認為，明年熱軋就將站上每噸1,000美元。

美國熱軋漲價讓台灣的業者也受惠。鋼鐵界人士指出，工人結束罷工更有助於美國車廠加速規模製造，對用鋼需求幫助大，間接外銷美國的台灣鋼廠也可望從中獲利。

業者以中鋼為例，雖產品不是直接銷往美國，但中鋼的熱軋賣給下游加工再外銷到美國，連帶價位提漲，能改善接單量與利潤。此外，中鋼的熱軋也賣給越南的合資公司中越（CSVC），加工外銷至美國，雖然仍須被課25％關稅，但美國熱軋報價上漲也有助於提升中越外銷到美國的數量。

燁輝同樣也受惠於美國業者提價，表示近期確實感受到外銷接單速度有加快趨勢，議價時間也大幅縮短，市場整體氛圍比較沒那麼悲觀，鋼市底部愈來愈明顯。

燁輝指出，雖然產品直接銷美有25％的高關稅，不過由於該制度已實施一段時間，業者多數已適應，且燁輝也被排除在反傾銷調查的名單外，加上產品具有一定的競爭優勢，銷美之路也逐漸順暢。