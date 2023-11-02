精華晶碩前三季乏利 Q4拚高峰

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隱形眼鏡雙雄近年財報

隱形眼鏡族群受中國大陸客戶消化庫存波及，今年營運不如預期，率先公布財報的晶碩（6491）前三季稅後純益10.82億元、年減3.66％，EPS為15.31元，穩居同業獲利之冠座；比較慘的精華（1565）前三季稅後純益4.38億元，較去年同期大減47.86％，EPS僅8.64元，創下近十年同期新低。

法人認為，受惠於雙11拉貨潮，預期隱形眼鏡族群第四季有機會攀上今年營運高峰。

精華在大陸市場代工降價爭取訂單挹注，大陸業績也較去年顯著回升，惟因持續遇到同業殺價競爭，而日本市場雖需求穩定，但日圓重貶，在持續對日本客戶讓利下，衝擊精華獲利，第三季稅後純益1.37億、年減54.32％，毛利率降至16.87％，較去年同期大減12.28個百分點，EPS為2.72元。

精華累計前三季稅後純益4.38億元，毛利率21.32％、年減7.99個百分點，EPS為8.64元，創下近十年來首次前三季獲利沒有超過一個股本的紀錄。

晶碩第三季毛利率高達53.63％，季增2.55個百分點、年增2.55個百分點；稅後純益3.78億元，季增3.3％、年減10.31％，EPS為5.25元。前三季毛利率52.41％、年減0.2個百分點，營益率27％、年減1.46個百分點，稅後純益10.82億元、年減3.66％，每股純益 15.31 元。

展望後市，晶碩先前法說會表示，隨著雙11檔期到來，大陸客戶拉貨力道轉為強勁，目前產線稼動率已經來到95％，預估10月和第四季是今年營收高點，全年毛利率拚維持52％水準。

晶碩受惠矽水膠產品第三季已在歐洲開賣，擴產工作持續，預估年底月產能可達1億片，大溪新廠規劃明年起投產。