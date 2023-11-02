保瑞集團、晨暉完成換股

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瞄準全球9,500億美元保健品市場，保瑞（6472）1日宣布，旗下保瑞聯邦（簡稱保聯）與晨暉生技（1271）換股完成，晨暉成為集團生力軍，11月起併入營收，攜手搶攻全球每高達9,500億美元的保健品市場。

保瑞董事長盛保熙表示，晨暉具備高門檻的紅麴及益生菌原料製造相關應用技術，保瑞將力拚把晨暉這家台灣隱形冠軍推上國際舞台。

此換股案是由保聯普通股0.89股換發晨暉普通股1股，晨暉擬12月6日召開第二次股東臨時會改選董事，且將按雙方協議由保瑞集團推派四席董事（包含二席獨立董事）、晨暉推派三席董事（包含一席獨立董事）組成董事會，並推舉盛保熙為晨暉新任董事長。

換股完成後，保瑞將持有晨暉36％股權，成為最大單一股東，預計從11月起開始合併營收。

根據市調機構GII研究數據顯示，從2022年到2030年，全球保健食品市場預計將以5.87％的年複合增長率成長，規模將達到9,500億美元。保瑞目前以全球代工CDMO業務與全球銷售業務為兩大成長主軸，除在全球共有七個可提供客戶大、小分子藥物一條龍服務的CDMO廠，並具有國際化的產品行銷優勢；未來保瑞也將透過現有資源與優勢，聯手晨暉打世界盃，將產品銷往全球。