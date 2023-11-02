長聖 營收連十個月成長

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長聖（6712）受惠細胞委託製造訂單能見度已到明年4月，10月合併營收年增48％至8,751萬元，創下連續十個月營收正成長紀錄，累計前十月營收5.9億元，年增16.6％。長聖今年前三季稅前盈餘4.98億元、年增逾3倍，每股稅前盈餘6.63元，已超越去年全年，獲利創歷史新高。

長聖總經理黃文良表示，長聖的營運模式採用雙軌策略，除異體細胞治療的新藥開發外，也在衛福部「特管辦法」的規定下，提供自體細胞治療委託製造。目前長聖的細胞委託製造訂單能見度已到明年4月，未來營運展望樂觀。

黃文良表示，根據醫學中心提供的細胞治療數據，特管辦法下的自體免疫細胞治療顯示疾病控制率保持在70％，優於傳統化療的30％，免疫細胞療法提高癌症患者的整體存活率。目前已經有醫學中心申請人體試驗委員會收集現有數據分析，並開始規劃細胞治療數據文獻發表。

另外，長聖已與台大醫院合作治療胰臟癌，成為全台首家通過台大醫院特管辦法的合作業者。目前也積極與北部醫學中心等多家醫院合作，並已提出衛福部特管辦法申請，協助16家醫院攜手進行細胞治療，使長聖已累積接受細胞治療的患者超過600人，占全台自體免疫細胞療法總收案的60％，收案第一。

長聖開發的第二代樹突細胞疫苗產品，在特管法下獲得衛福部核准，相比第一代，第二代產品癌症病患等候時間可縮短一個月，毛利率提高10％～15％，都是未來營運利基。

黃文良表示，長聖生產廠從一廠擴增至三廠後，樹突細胞疫苗年產能從72例增到240例，將成拉動明年營收的動能，明年長聖也會推出第二代樹突細胞結合細胞因子誘導殺手細胞的優化產品，在毛利率提高下，營運可望優於今年。