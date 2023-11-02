鴻華先進 延至11/20掛牌

鴻華先進-創（2258）原定11月於創新板掛牌上市，不過公司於1日晚間突公告，申請延長股票上市買賣開始期限延長三個月，引發市場嘩然，對此鴻華先進旋即補充公告，預計於11月20日創新板上市掛牌。
鴻華先進進一步說明，依證交所規範，公司收到上市審核通知後三個月內需完成掛牌，否則要申請展延（單次展延三個月）；由於鴻華是於8月11日收到審核通知，按照規定須於11月11日前完成掛牌，但因承銷作業時程所需，鴻華先進表示，規劃上市日期訂於11月20日，因此程序上須申請展延。
鴻華先進強調，此一展延動作不影響原上市規畫，鴻華先進詢圈每股參考價暫訂50元。
裕隆與鴻海於2020年11月合資成立鴻華先進，實收資本額159.13億元，其中鴻海持股49.92％、裕隆旗下華創車電持股47.96％，估掛牌上市後增至174.31億元。
鴻華先進去年營收2.96億元、稅後純損13.57億元。受惠電動巴士交貨，今年上半年營收2.96億元、前三季5.88億元，年增3.75倍，不過上半年稅後仍虧損8.96億元，每股純損0.56元。
鴻華先進已推出四款原型車，其中電動巴士Model T已於去年6月量產，並陸續交付全台客運業者。