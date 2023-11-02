時碩董座黃亞興 請辭

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時碩（4566）董事長黃亞興基於集團營運布局，1日宣布請辭董事長，但保留董事身分，9日將召開董事會推選新任董事長，目前以黃亞興夫人、時碩科技董事長劉祖英接任呼聲最高。

黃亞興71歲，曾任外商公司採購主任，致伸科業務協理、智伸科副總經理，48歲創業，夫人劉祖英也請辭金融業金飯碗，夫妻共同創業成立時碩，專攻精密機械加工金屬零件的研發與製造。

黃亞興夫婦育有兩女兒但未擔任時碩董事，黃亞興表示，他雖請辭時碩董事長，仍保留董事，並規劃公司未來發展方向及負責執行。據了解，時碩董事長繼任人選，以劉祖英呼聲最高。

時碩近年陸續開發及量產開發電機零組件、ADAS、LiDAR、車用感測器零件等產品。其中馬達殼、EPS軸、BSC、自動駕駛零件及TBGC等產品，打入陸比亞迪、美特斯拉兩大電動車廠汽車零組件供應鏈體系，去年營收及獲利均創史上新高。

時碩今年前三季汽車零件接單及出貨相對平穩，半導體與自行車行業客戶庫存去化慢，加上油氣探勘客戶拉貨動能減緩，工業應用事業負成長，今年前三季合併營收32.15億元，年減14.84％，今年營收成長無望。

時碩日前接獲台灣自行車大廠訂單，囿於自行車業還在去化庫存，將遞延至明年出貨，明年自行車齒盤出貨將會成長。此外，半導體協會預估，明年起，12吋晶圓設備廠設備支出將連三年雙位數成長，時碩看好明年營運有機會成長。