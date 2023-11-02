皇昌 價漲量增慎防背離

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皇昌（2543）受惠年底工程入帳旺季，加上近一年來承攬的案量多為毛利較高的風電海事工程，市場預期今年獲利可望衝高，吸引短多買盤逢低承接，股價從8月以來漲幅已超過1倍，1日收盤價20.9元，已創十多年以來新高。目前各短期均線趨勢往上，近期股價沿5日均線一路走揚，短多氣勢如虹。不過，1日尾盤獲利回吐賣壓已見出籠，加上9日KD值趨線雖仍交叉往上，但已在高檔，短線上慎防價量背離。

第四季為營造廠入帳高峰，預期將會是今年營運最好的一季，力拚毛利率提升。