前往主要內容
工商時報LOGO

松瑞藥 外資連敲KD多頭

松瑞藥日線圖
松瑞藥日線圖

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

松瑞藥（4167）聚焦厄他培南產品，因原廠默沙東產能吃緊，國內醫院以該產品為替代方案，且健保給付價亦擬提高中，預期將推升業績，外資連四買，1日強漲7.37％、收19.65元，目前均線、KD指標均多頭排列，成交量放大至1.12萬張，後市應有可為。

受惠業外與匯兌收益，第二季轉盈，上半年EPS為0.01元。松瑞藥厄他培南在美國市占率已突破2成，台灣在銷量也成長中，帶動9月營收以1.11億元，出現年增。法人認為，明年厄他培南有機會取得台灣一半以上市占，業績看好。

相關新聞

您可能感興趣的話題

留言討論

返回頁首
LOADING

為了提供您更流暢的使用體驗，本網站使用cookies分析技術。若您繼續使用本網站，即代表您同意我們使用cookies，更多本網站cookies使用的相關資訊請詳閱我們的隱私權聲明

熱門新聞 TOP 3more

  1. 8大官股砸320億護盤 敲進00878四檔高息ETF 賣這2檔6萬張

  2. 勞動部這補貼超級進補 這家人半年領40萬

  3. 84萬鴻海股東不要看！郭明錤揭富士康明年大利空

本網頁已閒置超過3分鐘。請點撃框外背景，或右側關閉按鈕(X)，即可回到網頁。