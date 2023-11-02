松瑞藥 外資連敲KD多頭

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松瑞藥（4167）聚焦厄他培南產品，因原廠默沙東產能吃緊，國內醫院以該產品為替代方案，且健保給付價亦擬提高中，預期將推升業績，外資連四買，1日強漲7.37％、收19.65元，目前均線、KD指標均多頭排列，成交量放大至1.12萬張，後市應有可為。

受惠業外與匯兌收益，第二季轉盈，上半年EPS為0.01元。松瑞藥厄他培南在美國市占率已突破2成，台灣在銷量也成長中，帶動9月營收以1.11億元，出現年增。法人認為，明年厄他培南有機會取得台灣一半以上市占，業績看好。