華凌:明年重返成長軌道

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中小尺寸顯示器族群再添新兵，成立25年的老牌專業顯示器模組廠華凌光電（6916）將在12月初上市。今年因總體經濟放緩，華凌上半年營收、獲利下滑，合併營收12.57億元、年減9.61％，每股稅後純益（EPS）0.8元。

華凌董事長廖育斌表示，隨著終端庫存去化，明年訂單能見度增加，預估營運將在今年下半年觸底，明年可望恢復成長軌道。

華凌此次上市將辦理現金增資7,500張，掛牌股本將提升至6.75億元，預計12月上旬掛牌上市，1日在興櫃均價約31元。

華凌成立於1998年，聚焦各項專業工控領域顯示器製造及研發，能同時提供STN、TFT、OLED及系統整合（SI）四大產品線服務。以少量多樣的經營策略為核心，每年交易家數高達1,600家，產品終端應用領域包括工控、家電、視聽娛樂、網通資訊、醫療、車用等利基型應用產業。

過去兩年因疫情帶動醫療顯示等利基型應用成長，華凌營運隨之攀高。不過今年受通膨、全球經濟環境疲弱影響，客戶下單保守，上半年營收、獲利下滑。上半年合併營收約12.57億元、年減9.61％，毛利率約23.77％，營業利益約7,018萬元，相比去年同期減少43.55％，稅後純益約4,808萬元，相比去年同期減少52％，EPS 0.8元。

就華凌應用市場來看，工控占比約50％、家用產品約占15％、通訊網通產品的比重約9％、其他則是娛樂影音、健康、交通、能源等其他應用。

至於技術別來看，STN面板占比約50％、TFT面板比重約27％、PMOLED面板比重約22％。

STN面板需求逐年減少，但價格低、設計簡單成熟，還是有一定的市場。

PMOLED面板具省電、輕薄、戶外可視、視角大、高反應速度等優點，需求持續成長，也是華凌未來主要的成長動能。華凌明年還將擴產，建置第三條OLED面板生產線。

隨著電動車、充電樁、物聯網等領域蓬勃發展，再加上智慧家電應用普及，對於顯示器產品的需求穩定增長。公司看好充電樁、智慧醫療、車載、綠能、軍工等應用持續成長，期望明年營運恢復成長動能。