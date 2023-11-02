研華拚Q4業績持平、明年向上

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工業電腦龍頭研華（2395）受客戶拉貨遞延，以及中國大陸市場復甦疲弱影響，預估第四季業績將與第三季持平。展望明年，首季則因有春節長假因素，預料也將維持相當水準，將是營運谷底。隨著大型專案導入，以及新應用放量，2024年有望重返成長軌道，呈現逐步回升，全年業績估高個位數增幅。

研華1日召開法說會，公司預估，以匯率32元計算，今年第四季營收區間將落在4.65～4.85億美元，換算新台幣約149～155億元，與第三季相當或小幅增加，毛利率38.5％～40.5％，營益率區間為16％～18％。

研華財務長暨綜合經營管理總經理陳清熙表示，今年對研華是「辛苦的一年」，也是公司在金融海嘯、新冠疫情後第三次面臨衰退，但就前三季表現來看，包括毛利率、營益率與淨利率都控制得不錯。

針對後市展望，陳清熙指出，從目前BB Ratio（接單出貨比）仍處低檔情況來看，預料第四季業績大約與第三季持平，而明年首季有農曆春節長假，影響出貨動能，主要觀察中國大陸市場需求，預料將是業績谷底。整體來看，明年上半年動能較為疲弱，但對明年下半年復甦力道抱持正向看法，2024年營運目標達高個位數增幅，並往毛利率、營益率增長情況邁進。

研華嵌入式物聯網平台事業群總經理張家豪表示，以區域別來看，今年以來表現最差的是中國大陸，預期明年會有較為明顯往上爬的趨勢，而美國、歐洲業績大約持平。就目前市場需求觀察，客戶並沒有取消訂單，但確實有些出貨時程往後遞延，且有許多design-in專案持續進行當中，預估營運動能將逐漸向上。

此外，由於國際地緣政治衝突影響，研華目前的確在軍工、強固產品與客戶合作有不少進展，另像是ESG相關產業，發展節能、綠能、儲能市場，包括自助機器人、充電樁等應用，以及各垂直領域導入AI升級等新專案、新趨勢需求強勁，對研華成長皆具正面效益。