轉投資拖累 環宇第三季每股虧2.08元

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

受業外轉投資持續虧損衝擊，砷化鎵廠環宇-KY（4991）第三季每股虧損2.08元，雖較前季微幅收斂，累計前三季每股仍虧損7.15元，惟受AI需求催動，400G／800G模組需求增溫，總執行長暨總裁安寶信表示，公司產品間接打入Google等大廠供應鏈，看好相關產品熱度可望延續至明年上半年，力拚第四季本業達損益兩平，策略性轉投資則可望於2025年轉正。

環宇第三季營收3.58億元、季增11.03％、年增4.61％，然獲利表現仍疲弱，稅後虧損2.29億元、每股稅後虧損2.08元，累計前三季稅後虧損7.88億元、每股淨損7.15元；而毛利率15.7％則較前季小幅回升，惟受認列存貨跌價及呆滯損失543萬元、RF（無線射頻）晶圓代工高價品項銷量下滑及生產成本增加三因素衝擊，仍拖累毛利率較去年同期的23％明顯下滑。

就產品類別觀察，RF晶圓代工營收較前季略減約5％，光電晶圓代工則是季增1.6％，值得留意的是，受惠AI需求爆發，資料中心400G／800G滲透率提升，市場對相關產品的需求增加，帶動環宇自有光電元件（KGD）營收較第二季大幅拉升31％，也較去年同期增加32％。

展望後市，環宇指出，市場估計2024年800G資料中心用交換器數量上看800萬～1,000萬，較今年大幅成長，AI需求推動400G／800G模組銷售明顯提升，Google、Meta均是間接客戶，第四季KGD業務發展可期，且該趨勢有望延續至明年上半年，期許相關產品有效帶動明年本業獲利及毛利率；至於BAW Filter（濾波器）今年則受韓國客戶計劃喊停衝擊，未來也將積極尋找其他客戶。

針對策略性轉投資，因認列投資損失金額增加，環宇今年前三季營業外支出金額為5.46億元，較去年同期增加逾1成，採權益法認列損失約5.26億元，也年增15％以上，晶成半導體、常州承芯認列損失分別達2.68億元及2.72億元，上海宙鎵則是1,400多萬元。