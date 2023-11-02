證交所 力挺新經濟發展

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

臺灣證券交易所董事長林修銘日前接受財資雜誌（The Asset）專訪時指出，證交所積極展開支持新經濟發展，產業重新分類就是其中作為；他預期，今年申請創新板的公司可望達15家，較去年幾近倍數成長，同時樂見在不久的未來，有逾百家公司在潛在申請名單上。

林修銘受訪時首先回顧，近年來部分臺灣新經濟公司遠赴海外掛牌的現象，證交所為支持臺灣產業環境的發展，協助臺灣企業從硬體導向轉向軟體導向的演變趨勢，積極推出創新板；在申請條件上，強調申請公司的市值優先於獲利，因應新經濟公司的發展特質，與時俱進的調整相關法規，以利公司掛牌籌資。

他強調，產業分類的重塑，即為證交所支持新經濟發展的積極作為之一；預期今年申請創新板的公司約15家，較去年近乎倍數成長，樂見在不久的未來有超過百家公司在潛在申請名單上。

在全球淨零碳排的大趨勢下，此次專訪中，林修銘也談到上任以來，推動ESG生態系及碳交易的相關努力。

在ESG生態系方面，證交所為了服務散戶投資人對於即時資訊的需求，於今年推出ESG InfoHub，以提供上市公司ESG相關之申報資訊。另外，為了協助沒有辦法產出標準規格ESG報告的中小型企業，證交所後續將推出具效率及競爭力的數位ESG報告解決方案。

在碳交易方面，林修銘指出，臺灣企業為國際供應鏈上重要的成員，整個供應鏈上對於淨零碳排的要求及未來擴廠時對於碳排的規範等，今年8月成立的臺灣碳權交易所，也成為臺灣承諾淨零碳排的重要里程碑。

另證交所也善用數位工具提高自身的營運效率及資訊安全。林修銘說，在人工智慧及大數據興起下，將相關工具運用於組織內部系統性及外部市場風險的監控。證交所並更進一步與證券商等外部單位合作，透過知識分享的網絡，以強化整體資本市場網路安全的韌性。

在談及證交所的發展策略與未來願景，林修銘強調：「相對於其他交易所，數據銷售占證交所營收比重仍相當低，仍有相當發展潛力。未來證交所將會加強和客戶的討論及合作，如果現有的數據無法完全滿足客戶需求，也不排除自第三方數據提供者取得數據，以進行進一步數據加值的服務。」

此次接受The Asset財資雜誌專訪，林修銘詳細闡明證交所的發展方向與願景。展望未來，證交所將繼續朝提升臺灣資本市場及推廣永續等相關作為而努力，也將持續扮演形塑臺灣金融業未來及支持企業ESG永續發展的關鍵角色。