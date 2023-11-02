10月新開戶 年輕人最勇

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內資就是愛台股。到10月底止，台股總開戶數持續衝高至1,246萬1,247人新高，單月再增33,331人，以20～30歲族群新開戶15,180人最多，占比逾45％，若加計40歲以下族群，新開戶27,330人，占比高達82％；另外，61歲以上族群新開戶連續第三個月下滑，原因為註銷人數比新開戶數多。

值得注意的是過去數十年，台股中堅投資人以41歲以上為主，占比多在7成、8成以上，這幾年，少年股神傳奇，讓許多年輕人風起雲湧入市，另外具有經濟實力的父母，也紛紛為小孩開戶，透過買ETF來存教育基金等，帶動開戶年輕化，到今年10月止，41歲以上族群總開戶數占比已滑落至66.6％。

儘管下半年來台股走勢疲弱，從7月至今，短短四個月，外資賣超也達到5、6,000億元，但內資就是愛台股，持續積極加碼，從開戶數持續攀升可看出端倪。

證交所1日公布，今年來，台股每個月幾乎都以3萬戶以上的戶數增加中。

依證交所官網公告，到10月底止，台股總開戶數達1,246.12萬的歷史新高，依0～19歲、20～30歲、31～40歲、41～50歲、51～60歲、61歲以上等各年齡層來看，單月變動依序為增加5,495人、增加15,180人、增加6,655人、增加4,070人、增加1,909人、減少396人。從這些數據來看，台股投資人結構正加速年輕化中。

不只內資自然人開戶數創高，法人開戶數也一路攀升高峰，到10月底止為92,884人、月增418人。