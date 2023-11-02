櫃買業績秀 16日接棒登場

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11月櫃買市場業績發表會概況

新一季「櫃買市場業績發表會」開鑼！櫃買中心表示，配合上櫃公司第三季財務報告陸續公告，以利投資人了解上櫃及興櫃公司最新之財務及業務資訊，將於11月16日、17日、21日、22日、23日及12月6日規劃一系列六大主題業績發表會，廣邀瓦城（2729）、雙鴻（3324）、大樹（6469）、金居（8358）等18家上櫃公司參與。

為凸顯櫃買市場特色及產業聚落，本系列業績發表會分別安排特色產業等多樣化主題，各場主題依序為「樂饗生活」、「AI與醫療」、「智慧物聯網」、「AI應用」、「電子科技」及「上櫃新星」等，與會公司計有瓦城、六角、豆府、雙鴻、大樹、廣運、神準、數泓科、艾訊、萬潤、協禧、金居、普萊德、意德士、漢科、宏碩系統、綠茵及倍力等，共18家上櫃公司參與。

其中，「樂饗生活」、「智慧物聯網」、「電子科技」、「上櫃新星」四大主題舉辦地點為櫃買中心11樓多功能資訊媒體區；「AI與醫療」及「AI應用」則將在台北花園大酒店二樓國際廳舉辦。

櫃買中心表示，業績發表會是上櫃公司提供投資人更即時多元的產業發展動態或營運資訊，藉此說明公司經營方向、目標與願景，並提供投資人表達意見或與公司雙向交流的機會，進而提升公司資訊揭露透明度，投資人可藉由業績發表會的平台，直接與多家公司高階主管面對面提問，長期以來頗受參與者好評，歡迎投資人可至櫃買中心網站報名參加。